الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وسط مئات المواطنين.. الفرق الاستعراضية تجوب ساحات معرض الكتاب الخارجية

فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية

شهدت ساحات معرض الكتاب الخارجية عدد من الاستعراضات المختلفة لفرق الفنون الشعبية، والتي جابت ساحات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتجولت الفرق الاستعراضية في المعرض من الخارج مرورًا بكافة قاعات المعرض من بدايته وصولًا لنهايته، وسط حضور مئات من رواد المعرض والذين حرصوا على التقاط عدد من الصور والفيديوهات، خاصة وأن الاستعراضات لاقت إعجاب الكثير منهم.

وتنوعت الاستعراضات ما بين الفنون الشعبية، الطبل البلدي، فرق استعراض سكندرية، وغيرها من الفرق التي تجولت في المعرض ومعاها الجمهور، وسط حفاوه وتفاعل شديد.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وتفاعل العديد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب مع فرقة قصر الثقافة محافظة كفر الشيخ، والذين جذبوا مئات المواطنين من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وجذبت الفرقة الجمهور من خلال تقديم الاغاني والألحان التراثية وتفاعلوا معهم بالرقص والغناء في ساحات المعرض الخارجية، وحرص عدد من الجمهور على الرقص مع الفرقة والتقاط بعض الصور التذكارية معهم.

الفنون الشعبية معرض القاهره الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية صلاح جاهين فرقة قصر الثقافة

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