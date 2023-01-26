رئيس معرض الكتاب يناقش الوعى وقضايا التغيرات المناخية

شهد الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، انعقاد ندوة بعنوان «الوعي وقضايا التغيرات المناخية»، نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقال مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة الدكتور محمد بيومي- في كلمته خلال الندوة- إن قضية التغيرات المناخية كبيرة ومتشعبة وتمس كل مواطن في حياته الشخصية وبنطاق عمله.

وأضاف بيومي أن كوكب الأرض أصبح يعاني اختلالًا بسبب التغيرات المناخية، وتحول الطاقة أصبحت مسألة حتمية فلا بد أن يكون هناك أسلوب مختلف للتعامل مع التغيرات المناخية لتلاشي آثارها السلبية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تراقب التطورات التكنولوجية عن كثب ونفذت مشروعًا مع وزارة الكهرباء لتحويل لمبات المنزل للمبات الليد.

وفيما يخص قطاع النقل، أكد أن هناك حلولًا كثيرة لمواجهة مشكلات المناخ منها تحويل بعض السيارات للطاقة الشمسية، كما أن المواطن عليه دور من خلال تقليل استخدامات سيارته الشخصية.

من جهته، قال أستاذ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور الإعلامي محمد الباز، إن هناك حاجة ملحة للاتفاق على وضعية الإعلام للتعامل مع قضايا المناخ والمجتمع عمومًا، خاصة أن الإعلام أصبح شماعة يسهل تعليق الإخفاقات عليها واتهامه بأنه لا يجيد توصيل المعلومة.

وأضاف أن الإعلام يعمل في أصعب المراحل، لأنه طول الوقت يعمل على الرأي والاتجاه والسلوك، مشيرًا إلى أن تغيير الإعلام لسلوك المواطن أمر صعب جدًا، خاصة أن السلوك به جزء من الاعتياد والثقافة.

وتابع أن التعامل مع التغيرات المناخية يواجه مشكلة أكبر من تغيير السلوك وهي إدراك المواطن المصري وإيمانه بأن هناك خطرًا بسبب التغيرات المناخية، مضيفًا أن عدم إدراك ذلك له أسباب، منها الإعلام، وليس السبب الرئيسي فيها الإعلام.

ولفت إلى أن هناك شعورًا خاصًا لدى المواطن بالتغيرات المناخية وهي أن القضية مسيّسة، وهو ما يصعب عملية استجابة المواطن بسهولة للتحذير من آثار تغير المناخ.

ومن جهته، أكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية محمود سلامة أن الإعلام ليس وحده المسئول أو المتهم في قضية تغير المناخ، ولكن المؤسسات التعليمية أيضًا، سواء مؤسسات التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي، يجب أن يكون عليها الدور الأكبر للتوعية بمشكلات المناخ.

وأضاف أنه لا بد من أن تتضمن الرؤية الخاصة بالمؤسسة التعليمية المفاهيم الخاصة بالتغيرات المناخية، كذلك يجب أن تضم المناهج التعليمية مفاهيم حول التغيرات المناخية، مثل الانبعاثات والاحتباس الحراري بكل المناهج الدراسية.