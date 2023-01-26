حبس 3 متهمين بالاعتداء على طالب بسبب خلافات مع والدته بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتعدي على طالب وإصابته إصابات بالغة بنطاق دائرة القسم، بسبب وجود خلافات بين والدة الطالب وأحد المتهمين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم جار المجني عليه وأن الجار استعان بعاطلين من محافظة الجيزة للتعدي على الطالب.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات التعدي على طالب بالضرب، مما أسفر عن إصابته، فى منطقة المعصرة، وتبين وجود خلافات بين والدة الطالب وجارها، وأن الجار استعان بعاطلين للتعدى على الطالب، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغًا بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طالب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل للمجنى عليه وتبين أنه "طالب- مقيم بدائرة القسم" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتبين وجود خلافات حول الجيرة بين والدة المجنى عليه و"أحد جيرانهم- مقيم بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين قيامه بالاستعانة بـ"عاطلين- مقيمين بالجيزة" لارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات" والمستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وأيدت والدته ما سبق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.