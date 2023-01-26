الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بالاعتداء على طالب بسبب خلافات مع والدته بالمعصرة

حبس
حبس

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتعدي على طالب وإصابته إصابات بالغة بنطاق دائرة القسم، بسبب وجود خلافات بين والدة الطالب وأحد المتهمين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم جار المجني عليه وأن الجار استعان بعاطلين من محافظة الجيزة للتعدي على الطالب.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات التعدي على طالب بالضرب، مما أسفر عن إصابته، فى منطقة المعصرة، وتبين وجود خلافات بين والدة الطالب وجارها، وأن الجار استعان بعاطلين للتعدى على الطالب، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغًا بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طالب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل للمجنى عليه وتبين أنه "طالب- مقيم بدائرة القسم" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتبين وجود خلافات حول الجيرة بين والدة المجنى عليه و"أحد جيرانهم- مقيم بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين قيامه بالاستعانة بـ"عاطلين- مقيمين بالجيزة" لارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات" والمستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وأيدت والدته ما سبق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس طالب المعصرة مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للكلية الحربية

حبس 3 متهمين بالاعتداء على طالب بسبب خلافات مع والدته بالمعصرة

3 مليارات متر مكعب.. تفاصيل التعاون المصري الإيطالي لتصدير الغاز لأوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

صور

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

إقبال كبير على معرض الكتاب فى يومه الأول

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدعو إلى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية

استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين