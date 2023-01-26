الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

استعراضات وغناء.. فرقة «ثقافة كفر الشيخ» للفنون الشعبية تجذب رواد معرض الكتاب

فرقة قصر الثقافة
فرقة قصر الثقافة للفنون الشعبية

تفاعل العديد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب مع فرقة قصر الثقافة محافظة كفر الشيخ، والذين جذبوا مئات المواطنين من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وجذبت الفرقة الجمهور، من خلال تقديم الأغاني والألحان والاستعراضات التراثية، وتفاعلوا معهم بالرقص والغناء في ساحات المعرض الخارجية، وحرص عدد من الجمهور على الرقص مع الفرقة والتقاط بعض الصور التذكارية معهم.

 وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير، وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

 

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

 

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

 

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