الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نورى المالكى: العراق يسعى إلى تعزيز وتطوير التعاون مع الأردن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، اليوم، أن العراق يسعى إلى تعزيز وتطوير التعاون مع الأردن على أساس المصالح المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان، إن نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم رؤساء عدد من المؤسسات الصحفية الأردنية، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.

ورحب المالكي بالوفد الضيف، مشيرًا إلى أن العراق يسعى دومًا إلى تعزيز وتطوير التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وأن تكون هناك علاقات ثابتة وراسخة على أساس المصالح المشتركة وسيادة العراق واستقلال قراره.

ودعا "المالكي" الإعلام العربي إلى أخذ الدور المنوط به أمام التحديات والرهانات الحالية والتجاوب مع احتياجات الشعوب العربية، مثمنًا موقف الإعلام العربي والخليجي الذي عبّر عن اهتمامه ببطولة كأس الخليج بنسختها الـ25 والتي أقيمت في البصرة، والاحتفاء غير المسبوق بالمنتخبات المشاركة في البطولة وحديثه عن كرم العراق وشعبه.

بدوره، أشاد الوفد الأردني بمواقف المالكي الداعمة لتعزيز علاقات العراق مع محيطه العربي وخصوصًا الأردن، كما نقل الوفد الضيف تحيات الملك لرئيس ائتلاف دولة القانون.

رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي الأردن نقيب الصحفيين العراقيين الصحفيين المملكة الأردنية

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