محافظ أسوان يوجه بالإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات الجارية شرق المدينة

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهات والشركات المنفذة، بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان، والتي تستهدف تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء في البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث، وهو الذى يستحق الإشادة من الوزارات والجهات الداعمة والمنفذة لهذه المشروعات الغير مسبوقة.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ في مشروع الطريق الإقليمي الدائري الشرقي العلاقى/ كوبرى أسوان الملجم وصلت إلى 73%، من خلال الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بهدف تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة، حيث جارٍ إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 مترًا، وبتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه شاملة إنشاء كوبرى علوى في نهاية الطريق فوق خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن نسبة تنفيذ مشروع رفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد وصلت إلى 30%، والمستهدف منه إلى تطوير الطريقين بطول 8 كم من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة بتكلفة 154 مليون جنيه حيث تضم أعمال تركيب العدايات بمواسير (u.p.v.c) بقطر 250 مللى، ليعقبه إزالة وكشط طبقات الأسفلت القديم وطبقات الأساس، بجانب فرش طبقة الأساس وطبقة بسمك 50 سم من خلال ماكينة (FDR) من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيدًا للبدء فى وضع الطبقات الإسفلتية الأخيرة.

وأكد أنه تم إنهاء 82.5% من مشروع إنشاء كوبري السيل العلوى للسيارات والمشاة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل مما سيسهم فى القضاء على مشكلة الاختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد حيث تصل تكلفته إلى 139 مليون جنيه، فيما تصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج إلى 2060 مترًا.

وقال أشرف عطية إنه تزامنًا مع كل ذلك تم البدء فى مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل، وبتكلفة 365 مليون جنيه بهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهى لهم باستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.

ولفت إلى أنه فى نفس الوقت سيتم البدء فى تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويسرية بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى ليلبى منطقة السيل الجديد والسيل الريفى من مياه الشرب النقية ليقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه، وبطاقة 46 ألف م3/ يوم لتصل إلى 70 ألف م3/ يوم.