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مصر

بعد الإعفاء من مقابل الدمج

«مرفق الكهرباء»: آلية خاصة لمحاسبة محطات الطاقة الشمسية (خاص)

الدكتور محمد موسي
الدكتور محمد موسي عمران

صدرت القواعد التنظيمية لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بغرض الاستهلاك الذاتي، مساء أمس الأربعاء 23 يناير 2023 عن جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران، وضمت هذه القواعد 6 أهداف رئيسة تنظم آليات العمل في الفترة المقبلة لمحطات الطاقة الشمسية الاستهلاك الذاتي بقدرة حتى 10 ميجاوات، فيما كان أبرز القرارات هو أعفاء هذه المحطات من مقابل الدمج، مع ترتيب آلية خاصة للمحاسبة على الطاقة المشتراه.

وقال الدكتورمحمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن أهداف الكتاب الدوري الصادر بشأن القواعد التنظيمية لمحطات الطاقة الشمسية يهدف إلى تشجيع إنتاج واستخدام المصادر المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، مضيفًا ويضمن هذا الكتاب الدوري عدد من الأهداف محددة النطاق من حيث التطبيق.

وأضاف عمران لـ" الدستور"، وضمت قواعد تنظيم إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية على 6 أهداف وهي: تحفيز قطاعات الدولة المختلفة على استخدام الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة الكهربائية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية، كما تتضمن الأهداف، وتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنظومات إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية للاستهلاك الذاتي المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء، وحماية وتوعية المشترك فيما يتعلق بمنظومة الإنتاج من الطاقة الشمسية.

واستطرد، هذا بالإضافة إلى وضع إطار لترتيبات آلية لمحاسبة لمنظومات إنتاج الطاقة الشمسية الفوتوفولتية للاستهلاك الذاتي المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء، وضمان فعالية تشغيل منظومات الإنتاج.

وأكد الدكتور محمد موسى عمران، أن هذه الأهداق المتعلقة القواعد التنظيمية لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بغرض الاستهلاك الذاتي، يسري تطبيقها على محطات من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية التي يتم ربطها بالتزامن مع الشبكات الكهربائية أو المحطات غير المرتبطة بالشبكة وأكبر من 500 كيلووات.

وِأشار الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء إلى أنه يشترط أن يكون استخدامها لأغراض الاستهلاك الذاتي في جمهورية مصر العربية، وذلك على الجهد المتوسط للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والجهدين المتوسط أو المنخفض لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية المرخص لها من مرفق الكهرباء. 

تنظيم مرفق الكهرباء آلية خاصة للمحاسبة الاعفاء مقابل الدمج

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