ضبط مالك مخبز بلدى لتصرفه فى 24 طن دقيق بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى- بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (24,75 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وضبط (مالك مضرب أرز بدون ترخيص- بمحافظة البحيرة)، وبحوزته كمية قدرها (15,11 طن أرز أبيض "عينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص- بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (6,12 طن دقيق أبيض "عينى"– 3,755 طن أرز أبيض "عينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية- بمحافظة الدقهلية)، لتجميعه كمية قدرها (6,15 طن "سكر– زيت" تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.