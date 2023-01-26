الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد تضمينه ضمن أفضل 200 مطرب.. كيف حافظ بوب ديلان على حياته الخاصة؟

بوب ديلان
بوب ديلان

يحب المطرب العالمي بوب ديلان الحفاظ على خصوصية حياته الخاصة، لكن المقربين منه يقولون إن لديه علاقة قوية مع عائلته الكبيرة، تزوج ديلان مرتين على الرغم من أن البعض يتوقع أنه تزوج بهدوء عدة مرات ولديه ستة أطفال.

من الصعب إدارة الشهرة والحياة الأسرية لكن صديق ديلان قال إنه يتعامل معها بشكل أفضل من غيره، قال أطفاله أيضًا إن لديهم علاقة وثيقة مع والدهم.

في الحقيقة بعد وجوده ضمن أفضل 200 مطرب بوب ديلان لديه عائلة كبيرة، في عام 1965 تزوج ديلان من زوجته الأولى والممثلة والموديل سارة لاوندر، شارك الزوجان أربعة أطفال جيسي وآنا وسام وجاكوب،  وطلق ديلان ولاوندز عام 1977.

بعد ما يقرب من عقد من الزمان تزوج ديلان من المغنية كارولين دينيس بعد عدة أشهر من ولادة ابنتهما ديزيريه جابرييل دينيس ديلان انفصل الزوجان في عام 1992 وظلت علاقتهما والأبوة المشتركة  سرا لسنوات.

في عام 1966، تعرض ديلان لحادث دراجة نارية وتراجع عن الظهور للجمهور، وقال إن جزءًا من سبب عزله هو رغبته في قضاء بعض الوقت مع أطفاله الصغار.

قال لصحيفة رولينج ستون في عام 1992: "بعدما تعرضت لحادث دراجة نارية وغبت عن الوعي ثم استيقظت وأمسكت حواسي، أدركت أن الحياة لا شىء، بالإضافة إلى ذلك كان لدي عائلة، وأردت فقط أن أرى أطفالي".

قال صديقه القديم لويس كيمب إنه بينما يواجه ديلان  صعوبة في الحفاظ على الصداقات فقد أدار حياته العائلية بشكل جيد، وفقًا لكيمب لا يناقش ديلان في كثير من الأحيان أطفاله في تصرفاتهم أو يتحدث عنهم لكنهم أحد أهم أجزاء حياته.

جاكوب ابن ديلان هو أيضًا موسيقي لكنه يتجنب الحديث كثيرًا عن والده في المقابلات، قال لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2005: "إذا أراد الناس التحدث عن بوب ديلان فيمكنني التحدث عن ذلك.. لكن والدي ينتمي لي ولأربعة أشخاص آخرين على وجه الحصر.. أنا شديد الحماية فيما يخص علاقتنا".

بعد وجودها ضمن قائمة أفضل 200 مطرب.. أسرار معركة توني براكستون مع مرض الذئبة

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وائل لطفي

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