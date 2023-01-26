الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القومي للمرأة» ينفذ 12 ورشة حرفية للسيدات بقرى «حياة كريمة» في الإسكندرية

ورش للسيدات بقرى
ورش للسيدات بقرى حياة كريمة

 نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ورش حرفية بقرى برج العرب في إطار المبادرة الرئاسية تنمية الأسرة المصرية بقرى «حياة كريمة»، وفي ضوء تدخلات التمكين الاقتصادي من خلال برامج ورش التدريبات  الحرفية «تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية» والتي يقوم بها المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، ومن خلال مركز تنمية مهارات المرأة و بالتعاون مع وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية.

- 12 ورشة حرفية بالبرج القديم 

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن الفرع نفذ 12 ورشة حرفية على التوازي، وتم تنفيذ التدريب بمركز تنمية المرأة الريفية «مديرية الزراعة» بالبرج القديم بمركز و مدينة برج العرب.

- استهداف 240 سيدة

وأوضحت أن قامت بالمتابعة المهندسة وداد ابو المكارم عضوة الفرع ورئيسة المركز وذلك من خلال 8 دورات رئيسية بإجمالي 12 ورشة، تستهدف إجمالي 240 سيدة مقسمين إلى مجموعات من خلال ورش متوازية ومتتالية تتراوح ما بين يومين إلى 6 أيام.

ولفتت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إلى أن الدورات تستهدف السيدات اللاتي التحقن بدورات ريادة الأعمال التي نفذها فرع المجلس بالإسكندرية خلال عام 2022، وتضمنت الدورات الحرفية (صابون - جلود- كروشيه - خياطة - خرز النول- تطريز خرز على القماش - عرائس ميكرو- حلي خرز)

- تنمية مهارات السيدات بالصناعات اليدوية

وأشارت إلى أن الورش تعمل على تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، لافتة أن الورش الحرفية لاقت استحسان السيدات وطالبن بتنفيذ المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

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المجلس القومي للمرأة ورش حرفية قرى برج العرب حياة كريمه تمكين السيدات

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