الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضربتها في ظهرها.. اعترافات سيدة مزقت جسد ابنة خالتها بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع سيدة شرعت في قتل ابنة خالتها في مشادة كلامية في البدرشين.

واعترفت السيدة، 24 عامًا، بارتكابها للواقعة، وأنها حدثت بينها وبين ابنة خالتها البالغة من العمر 23 عامًا، مشادة كلامية، تطورت على إثرها إلى تشابك بالأيدي، قائلة: "علت صوتها عليا" ما دفعها استلت سلاح أبيض وطعنتها 3  طعنات نافذة في الظهر، ونقلت على الفور للمستشفى.

تلقى قسم شرطة البدرشين، بلاغا من مستشفى قصر العيني بوصول ربة منزل 23 سنة، مصابة بـ3 طعنات نافذة بالظهر، على الفور انتقل إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وسؤال المصابة، قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين ابنة خالتها ربة منزل 24 سنة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قامت على إثرها المتهمة بطعنها 3 طعنات نافذة بالظهر.

ألقي القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيدة البدرشين نيابة جنوب الجيزة قسم شرطة البدرشين مستشفى قصر العيني

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