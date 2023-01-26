الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دبلوماسي سابق: العلاقات المصرية الهندية شهدت طفرة متميزة خلال 8 سنوات

جريدة الدستور

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كضيف شرف للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية الهندية، تعكس تقدير الهند لجهود الرئيس السيسي في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تقدير إنجازاته التنموية المختلفة التي تحققت خلال 8 سنوات السابقة في المجالات كلها، فضلًا عن تأكيد نجاح مصر في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف عبدالحكم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، أن زيارة الرئيس السيسي للهند تتواكب مع دعوة رئيس وزراء الهند للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة الـ«20» القادمة نظرًا لرئاسة الهند لمجموعة الـ«20» الاقتصادية الكبيرة خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2022 حتى ديسمبر 2023.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن العلاقات المصرية الهندية شهدت طفرة متميزة خلال 8 سنوات الماضية عقب تولي الرئيس السيسي شؤون البلاد بعام 2014.

العلاقات المصرية الهندية علاقات مصر والهند التعاون بين مصر والهند مصر والهند زيارة السيسي للهند الرئيس السيسي العلاقات بين مصر والهند برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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