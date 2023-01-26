الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«رحلات قمر في إفريقيا» تجذب الأطفال لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزوراه من الأطفال كتاب "رحلات قمر في إفريقيا"، بقلم إبراهيم حفني من إصدارات مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يتناول أهمية نهر النيل لدول قارة إفريقيا، وكيفية الاستفادة منه والحفاظ عليه.

وأوضح الأزهر - في بيان اليوم - أن الكتاب يضم 10 قصص ممتعة، تتضمن رحلة الطفلة "قمر"، إلى دول حوض النيل، (إريتريا - أوغندا - إثيوبيا - السودان - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بوروندي - تنزانيا - رواندا - كينيا - مصر).

وأشار إلى أن القصة تدور حول رحلة لقمر وهي تتنزه في نهر النيل مع أهلها، عبر باخرة كييرة، وخلال الرحلة تسأل قمر والدها الكثير من الأسئلة عن إفريقيا ونهر النيل، لتستكشف وتتعرف على الكثير من كنوز ومعالم القارة السمراء، ومن خلال هذه الرحلة سيتعرف الأطفال على معلومات عن نهر النيل، معاني أسماء دول حوض النيل، وأبرز المعالم في إفريقيا، والتعرف على اللغات التي تتحدث بها القارة السمراء، أسماء العملات المادية التي يتعامل بها دول حوض النيل، أشهر الأكلات والأطعمة والعادات الاجتماعية في كل دولة من دول حوض النيل.

كما يستعرض الكتاب رحلة "قمر" إلى جبال بوروندي، وجزر النيل الأبيض، والأزرق، والكثير من المغامرات التي قامت بها "قمر" مع أصدقائها من 10 دول، والذين تعرفت عليهم من خلال رحلتها الممتعة داخل إفريقيا.

يأتي هذا الكتاب عن إفريقيا ونهر النيل؛ إيمانا من الأزهر الشريف بضرورة التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة تسهم في تربيتهم على قيم الأخوة والسلام بين اليشر، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة.

جبال بوروندي نهر النيل لدول قارة إفريقيا رحلات قمر في إفريقيا الأطفال جناح الأزهر بمعرض الكتاب جناح الأزهر الشريف

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