الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 25 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية، كذلك تم تنفيذ (7534) حكم قضائى متنوع، وتم ضبط (13) قطعة سلاح ناري وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.

قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات القليوبية مديرية أمن القليوبية سلاح

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