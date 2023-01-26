الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التصديرى للصناعات الكيماوية» ينظم زيارة لشركة كينية لزيادة الصادرات

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم

نظّم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبوالمكارم، وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري بنيروبي، وبالتنسيق مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء، زيارة لشركة «Wood Bridge group LTD» الكينية التي أبدت رغبتها في تدبير احتياجاتها من مواد البناء والمناديل الورقية وحفاضات الأطفال والفوط الصحية والمنظفات من مصر. 

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إنه تم إعداد برنامج اجتماعات ثنائية وزيارات ميدانية لنحو ١٢ مصنعًا، وترتيب عدد من الاجتماعات الثنائية لعدد من الشركات المصرية بناءً على رغبة الجانب الكيني ممثل في المدير العام للشركة papa Peter's Gichana، والذي قام بهذه الزيارات واللقاءات خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ يناير الجاري، وذلك لتوريد احتياجات مشروعات الشركة في نيروبي.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الشركات على  توريد عدد من المنتجات المشار إليها سابقًا.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد ابو المكارم مكتب التمثيل التجاري المصري لمجلس التصديري لمواد البناء الحراريات والسلع المعدنية

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