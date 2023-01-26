«متبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية» ينظمان ندوة الكترونية حول سحب العينات

نظم كل من المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات "QCAP" التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، الندوة الإلكترونية حول نصائح لتفادي الأخطاء الشائعة عند سحب العينة، عبر تطبيق زووم، وذلك لأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية من منتجي ومصدري الصناعات الغذائية والتي شارك فيها أكثر من 100 شركة.

و قام بافتتاح الندوة مي خيري المدير التنفيذي للمجلس واشتملت الندوة على عرض عن المعمل قدمته الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي، وضم هذا العرض ما يقدمه المعمل من خدمات مختلفة لتحليل الملوثات في الأغذية والبيئة والتدريب، والاستشارات الفنية والتحاليل الجديدة التي قام المعمل بضمها إلى قائمة الخدمات التي يقدمها.

كما تضمن العرض قسم تحليل الملوثات في المواد الملامسة للأغذية، وكذا التحاليل الجديدة بأقسام متبقيات المبيدات لمصدري النباتات الطبية والعطرية وغيرها من الأقسام الأخرى، كما اشتمل على بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها العملاء عند تقديم العينات إلى المعمل لتحليلها من طرق سحب العينات وحفظها ونقلها وتسليمها إلى المعمل مما له بالغ الأثر في نتائج تحليل العينات.

كما تم عرض التطورات التي تمت بأقسام المعمل المختلفة من حيث زيادة السعة الاستيعابية للعينات بزيادة وتطوير أجهزة التحليل، وما يقوم بع المعمل من جهود مختلفة لتقديم كافة خدماته بأفضل جودة ممكنة مطابقة للمواصفات الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية والمحلية هذا وفي نهاية الندوة تم الرد على كافة استفسارت، وأسئلة الحضور من الشركات كما تم الاستماع إلى أرائهم المختلفة وتأتي هذه الندوة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعمل والمجلس.