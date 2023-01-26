الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رحيل القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة مارجرجس القللي.. والبابا ينعاه

القمص سيدراك إبراهيم
القمص سيدراك إبراهيم

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن رحيل القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بحي القللي بالقاهرة، عن عمر قارب ٨٥ سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من ٥٤ سنة.

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ولد سمير إبراهيم حنا يوم ١٤ أغسطس ١٩٣٨ وسيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا أغابيوس أسقف ديروط بتكليف من القديس البابا كيرلس السادس وذلك يوم ٢٠ أكتوبر ١٩٦٨.

تنيح اليوم القمص سيدراك إبراهيم، ونال رتبة القمصية يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٢ بيد القائمقام البطريركي وقتها، نيافة الأنبا باخوميوس.

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وستُصلى صلوات التسبحة اليومية في الثامنة من مساء اليوم بحضور الجثمان، وتبدأ صلوات القداس الإلهي في الثامنة صباح غدٍ، بينما تصلى صلوات تجنيزه الساعة الحادية عشرة صباحًا. ويقام القداس الإلهي قداس في الثامنة من صباح بعد غدٍ السبت، تصلى بعدها صلوات الثالث الساعة العاشرة.

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وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وللآباء كهنة القطاع، في نياحة الشيخ المبارك القمص سيدراك إبراهيم، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

نياحة راهب فاضل من دير "الأنبا صموئيل"

وكان قد رحل أمس الراهب القمص فام الصموئيلي، عن عمر قارب ٦٦ سنة، بعد حياة رهبانية امتدت حوالي ٣٦ سنة.

ترهب الأب المتنيح في ١١ أبريل ١٩٨٧ ، وسيم كاهنًا في ١١ يناير ٢٠٠٣، ونال رتبة القمصية في ٢٥ مايو ٢٠١٤.

أقيمت صلوات تجنيزه مساء أمس في ديره، بحضور نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبان الدير، وكثير من الآباء الكهنة والرهبان وأسرته ومحبيه.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك الراهب القمص فام الصموئيلي ويلتمس عزاءً سمائيًّا لكل محبيه وعارفيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

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