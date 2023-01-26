مافيا التسول.. سقوط عصابات استغلال الأطفال لجمع الأموال من المارة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، في أعمال التسول واستجداء المارة بالشوارع والميادين العامة، من قِبَل عصابات لجمع الأموال من المواطنين.

وألقت الأجهزة الأمنية على مدار الشهور الماضية القبض على العديد من عصابات التسول بمختلف المناطق

ضبط 3 متهمين يستغلون الأطفال للتسول بالطالبية

آخر تلك الضبطيات ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، حيث تمكنت من ضبط 3 متهمين يستغلون الأطفال في التسول في الجيزة.

وأكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقًا وقطاع الأمن العام تكوين 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبصحبتهم 6 أطفال، وبسؤال الأطفال أقروا باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط عصابة التسول بمدينة نصر

وفي 19 يناير الماضي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبصحبتهما عدد 3 أحداث.. وبسؤال المجنى عليهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

ضبط 4 أطفال مع عصابة بالنزهة

في ديسمبر الماضي، ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على شخصين لقيامهما باستغلال الأطفال الأحدث في أعمال التسول.

وكشفت التحقيقات أنه وردت معلومات أكدتها مباحث رعاية الأحداث بقيام شخصين باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، متخذين من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما 4 من الأحداث المجني عليهم الذين بسؤالهم أقروا بما جاء في التحريات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم.

القبض على أخطر عصابة لاستغلال الأطفال فى التسول بشبرا

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليه مكرهًا عنهم باستخدام سلاح أبيض "كتر" والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى لهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهم 5 أحداث.

وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأيدوا ما جاء بأقوال المجني عليهم.

ضبط شخص يجبر طفلة على التنمر ببولاق الدكرور

كما ألقى ضباط رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، ببولاق الدكرور، القبض على أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة لقيامه باستغلال طفلة فى أعمال استجداء المارة والتعدي عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته الطفلة "المجنى عليها"، وبسؤالها أقرت بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وأيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3155 قضية تسول خلال ديسمبر الماضي

كما كشفت الوزارة، أن الأجهزة الأمنية شنت حملات مُوسعة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال ديسمبر 2022 عن ضبط 3155 قضية تسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية بالمحافظات

كما شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 1951 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.