مقتل شخص وإصابة قس فى هجوم على كنيسة كاثوليكية بإسبانيا

قالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، إن رجلًا كان يستخدم منجلًا قتل شخصًا، وأصاب قسًا في كنيسة كاثوليكية في مدينة الجزيرة الخضراء، يوم الأربعاء، قبل إلقاء القبض عليه، وتحقق السلطات في الهجمات باعتبارها عملًا إرهابيًا محتملًا.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن المشتبه به محتجز لدى الشرطة الوطنية الإسبانية، ولم يتم تحديد هويته، وقالت الوزارة إن الهجوم بدأ في حوالي الساعة 7 مساء عندما دخل رجل مسلح إلى كنيسة ماريا أوكسيليادورا إي سان إيسيدرو، واعتدى على قس أصيب بجروح خطيرة.

ثم ذهب المهاجم إلى كنيسة ثانية، نوسترا سينورا دي لا بالما، على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام، حيث هاجم السيكستون، وقالت الوزارة إن السيكستون الذي تتمثل مهمته في رعاية الكنيسة، فر خارج ميدان عام، حيث تسبب المهاجم في إصابات مميتة.

وقالت بلدية ألجيسيراس إن السيكستون كان اسمه دييغو فالنسيا، وعرفت الكاهن الجريح باسم أنطونيو رودريجيز، موضحة أنة نُقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 3 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا، وقالت المحكمة الوطنية الإسبانية إن قاضيًا فتح تحقيقًا في عمل إرهابي محتمل.

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة تحقق في الحادث لتحديد "طبيعة الهجوم". ولم تقدم أي تفاصيل عن دوافع المهاجم.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على "تويتر": "أريد أن أعبر عن خالص التعازي لأسر السيكستون الذين قُتلوا في الهجوم المروع في الجزيرة الخضراء، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وكتب الأمين العام للمؤتمر الأسقفي في إسبانيا، فرانسيسكو غارسيا، على "تويتر": "لقد تلقيت أنباء الحادثة في الجزيرة الخضراء بألم شديد". المؤتمر هو منظمة أساقفة إسبانيا الكاثوليك ومقرها في روما، مضيفًا: هذه لحظات حزينة من المعاناة، يجمعنا آلام أسر الضحايا وإيبارشية قادس.