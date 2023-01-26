الدولار يقترب من أدنى مستوياته فى 8 أشهر قبل اجتماعات «الفيدرالى الأمريكى»

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 8 أشهر مقابل العملات الرئيسية، اليوم الخميس، إذ أدى موسم قاتم لأرباح الشركات الأمريكية إلى إذكاء مخاوف الركود، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماعات البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.1 بالمئة إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 101.51، وكان التداول ضعيفًا بسبب عطلة رسمية في أستراليا واستمرار الاحتفال بالعام القمري الجديد في بعض أجزاء من آسيا.

- زيادة المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة

وأدى تراجع الأرباح والتوقعات المتشائمة من الشركات الأمريكية وسلسلة من عمليات تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى زيادة المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة.

وقال خبراء اقتصاد في ويلز فارجو، "نظرًا لأن الاحتياطي الاتحادي لم يعد هو من يقود رفع أسعار الفائدة وفي ظل توقعات بأن تزداد الاتجاهات الاقتصادية الأمريكية سوءًا، فإننا نعتقد الآن أن الدولار قد دخل في فترة انخفاض دوري مقابل معظم العملات الأجنبية".

وستبدأ لجنة السياسات في مجلس الاحتياطي اجتماعات ليومين الأسبوع المقبل، وتوقعت الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو معدل أقل مما أعلنه البنك المركزي في العام الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس.

- توقعات برفع الفائدة 50 نقطة أساس في أوروبا وإنجلترا

في غضون ذلك، تتوقع الأسواق أن يرفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، اللذين سيجتمعان أيضًا الأسبوع المقبل، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة التشديد النقدي.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2400 دولار، في حين تراجع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0911 دولار، رغم أنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار والذي سجله يوم الإثنين.

وبلغ الدولار الكندي 1.3399 مقابل الدولار الأمريكي في أحدث المعاملات، بعد أن رفع البنك المركزي الكندي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7117 دولار، وسط تزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات صادمة أمس الأربعاء أن التضخم في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 33 عامًا في الربع الماضي.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6486 دولار، بعد أن انخفض 0.43 بالمئة في الجلسة السابقة، إذ جاء التضخم السنوي للربع الرابع أقل من توقعات البنك المركزي، وفي آسيا، ارتفع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 129.32 للدولار.