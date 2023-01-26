مجدى المنزلاوى: زيارة السيسى للهند ناجحة وتلبى مصالح الدولتين

أكد المهندس مجدي المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الهند ناجحة وحققت المطلوب منها، مشيرًا إلى أن الهند أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر وتعد سلة غلال وغذاء العالم، مشيرًا إلى أن الزيارة تاريخية وتؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزز من المكانة الإقليمية لمصر في شبه جزيرة الهند الكبري.

وأضاف لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي قائد عظيم استطاع توطيد علاقات مصر الدولية مع مراكز القوى الكبرى في العالم وعلى رأسها أمريكا والصين وروسيا والهند وكوريا، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس كضيف شرف باحتفالات الهند بيوم الجمهورية يدعو المصريين جميعًا إلى الفخر بقيادتهم السياسة.

وتابع المنزلاوي أن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة بين الهند ومصر سيصل إلى ١٢ مليار دولار، موضحًا أن الشركات الهندية تخطط لغزو السوق الإفريقية عبر بوابة العبور مصر كمركز إقليمي لتصدير الخدمات والتصنيع.

وقال إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يتجاوز ٣ مليارات دولار وتشمل قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبترول والغاز والتعدين والتدريب وصناعة الطيران والصناعات الكيماوية والأدوية الملابس والمنسوجات وإطارات السيارات والمطاط والكربون الأسود.

وأشار إلى أن الزيارة ستعزز من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة أكبر المستفيدين من الزيارة بعد الاتفاق على استقبال الوفود والسياح الهنود.

وذكر أن الهند تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الفترة الماضية، فحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند إلى 5.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.. ووفقًا لوزارة الصناعة والتجارة فإن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعًا في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

وأوضح أن قيمـة تحـويلات المصريين العاملين بالهنـد بلغت 5.82 مليـون دولار خـلال العـام المـالـى 2020/ 2021 مقابل 5.75 مليون دولار خلال العام المالى 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين فى مصر 14.35 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 0.2% .