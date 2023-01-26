الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى المصرى الممتاز

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، برئاسة المدير الفني أسامة نبيه والتي يسعى خلالها الفارس الأبيض في تحسين نتائجه، ومكان تواجده في جدول الدوري بعد فترة من السقوط المتكرر والتي تسببت في اقالة الجهاز الفني، الذي كان يقوده البرتغالي جوسفالدو فيريرا وكان من النتائج السلبية التي حققها الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك اوصلته إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز واليكم موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري.  

 

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

ويخوض الفارس الأبيض مباراته المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز أمام فريق نادي فيوتشر يوم الأحد المقبل الموافق الـ27 من شهر يناير الجاري وتنطلق المباراة من استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام السادسة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك المقبلة

وتنقل قنوات أون تايم سبورت  المباراة المقبلة  للنادي الزمالك، كما تنقل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وغيرها من البطولات المحلية كبطولة كأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس الرابطة.

كما يتم تحليل أداء الفريقين من خلال الاستوديو التحليلي للقناة للتعليق على مجريات المباراة والفنيات والقرارات التحكيمية.

ترتيب نادي الزمالك في جدول الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 15 مباراة خلال مشواره في الموسم الحالي 2022 /2023 ويسعى أن يحقق الفوز في 7 مباريات بينما تعادل في 5 مباريات وتلقى ثلاث  هزائم. 

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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة السادسة عشر

الزمالك في الدوري المصري 

ويسعى نادي الزمالك وجمهوره إلى الرجوع مرة أخرى لنغمة الانتصارات حيث لم يحقق الفارس الأبيض خلال العام الجاري أي فوز ففي آخر 5 مباريات لعبها في بطولة الدوري، هزم في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين.

واستطاع نادي الزمالك أن يفوز بدرع الدوري لموسمين متتاليين ويأمل أن يحقق الفوز للموسم الثالث له على التوالي كأول مره يحققها الفارس الأبيض في تاريخه و تكون المرة الخامسة عشر له في تاريخ النادي.

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