الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيد عبدالحفيظ: الأهلى لن يتخلى عن كهربا

محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم كهربا

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي لن يترك محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق.

وتابع "عبدالحفيظ"، خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على "قناة النهار": "كهربا لن يتم التخلي عنه، والأهلي موقف وسوف نسانده".

وأضاف "عبدالحفيظ": "سوف ننتظر حتى 2 فبراير المقبل، وسوف يتم التعامل مع اللاعب بشكل جيد، وسوف يتم الوقوف بجانبه بكل تأكيد".

واستطرد مدير الكرة بالأهلي: "في بداية قدوم كهربا تم توقيع عقوبة عليه بمليون جنيه، ولن يتم توقيع العقوبة والتخلي عنها".

واختتم: "عقوبات اللاعبين على سبيل المثال وصلت الموسم الماضي، إلى 9 ملايين جنيه، واللاعبيين دخلهم جيد ولكن لا بد أن يكون هناك انضباط، والتعامل في النادي حسب لوائح وليس عزبتي أو عزبة أي شخص".

الاهلى محمود كهربا الدورى المصرى سيد عبد الحفيظ

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