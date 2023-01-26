نبحث عن لاعب بقدرات خاصة.. سيد عبدالحفيظ يكشف آخر تطورات صفقة مهاجم الأهلى الجديد

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي يتعامل مع ملف التعاقد مع مهاجم بحذر شديد وهو ملف شائك، من أجل الحصول على لاعب كفء.

وتابع عبدالحفيظ خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنا نقترب من أي لاعب ولكن يتم فشلها على بعض الأمور".

وأضاف عبدالحفيظ: "تفاوضنا مع لاعب وكانت الطلبات مبالغة للغاية، والثاني كانت طلبات ناديه وصلت إلى 9 مليون دولار، وثالث اللاعبين طلباته كانت مبالغة وسوف تحدث هزة داخل غرفة الملابس".

واختتم مدير الكرة بالأهلي: "توفير 4 مليون دولار في الوقت الحالي صعب، وقد نتجه إلى التعاقد مع مهاجم بنظام الإعارة بنية الشراء، ونحتاج لاعب مميز حسب طلبات كولر، ونملك لاعبين مميزة".