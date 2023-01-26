الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مسجلى أهداف مصر أمام السويد فى مونديال اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب السويد

ودعت مصر صراع المنافسة على بطولة العالم لكرة اليد بعد الخسارة أمام السويد صاحبة الأرض بنتيجة 22/26.

وعلى الرغم من غياب التوفيق عن عدد كبير من لاعبي مصر هجوميا مع تألق أندرياس باليكا أحد أفضل حراس العالم في مرمى السويد، إلا أن هناك أكثر من لاعب كانوا في الموعد ونجحوا في تسجيل عدد جيد من الأهداف أمام بطل أوروبا.

جاء على رأس المتألقين نجوم الخط الخلفي حسن وليد قداح الظهير الأيسر  بالزمالك ومحسن رمضان الظهير الأيمن بالنادي الأهلي.

وسجل الثنائي عشرة أهداف بواقع 5 لكل منهما ليكونا الأعلى تسجيلا بين لاعبي الفراعنة.

وقدم نجوم الدائرة محمد ممدوح هاشم لاعب دينامو بوخارست وأحمد عادل لاعب الأهلي مباراة كبيرة أيضا وسجل كل منهما أربعة أهداف.

وجاءت قائمة مسجلي أهداف مصر بالكامل من ثمانية لاعبين على النحو التالي:

حسن وليد قداح: 5
محسن رمضان: 5
محمد ممدوح هاشم: 4
أحمد عادل: 4
أحمد هشام (دودو): 1
علي زين: 1
عمر الوكيل بكار: 1
محمد سند: 1

ومن المقرر أن تخوض مصر مواجهة قوية أمام ألمانيا مساء الجمعة المقبل على المراكز من الخامس للثامن.
 

منتخب مصر لكرة اليد منتخب السويد مونديال اليد 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وزير السياحة والآثار يعين مديرا جديدا للمتحف المصرى بالتحرير

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

سيد عبدالحفيظ: المشاركة فى كأس العالم للأندية مكافأة لنا بعد أحداث الوداد

نتيجة صفوف النقل بالابتدائى والإعدادى بمحافظتى القاهرة والشرقية 2023

تعرف على مسجلى أهداف مصر أمام السويد فى مونديال اليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟