تعرف على مسجلى أهداف مصر أمام السويد فى مونديال اليد

ودعت مصر صراع المنافسة على بطولة العالم لكرة اليد بعد الخسارة أمام السويد صاحبة الأرض بنتيجة 22/26.

وعلى الرغم من غياب التوفيق عن عدد كبير من لاعبي مصر هجوميا مع تألق أندرياس باليكا أحد أفضل حراس العالم في مرمى السويد، إلا أن هناك أكثر من لاعب كانوا في الموعد ونجحوا في تسجيل عدد جيد من الأهداف أمام بطل أوروبا.

جاء على رأس المتألقين نجوم الخط الخلفي حسن وليد قداح الظهير الأيسر بالزمالك ومحسن رمضان الظهير الأيمن بالنادي الأهلي.

وسجل الثنائي عشرة أهداف بواقع 5 لكل منهما ليكونا الأعلى تسجيلا بين لاعبي الفراعنة.

وقدم نجوم الدائرة محمد ممدوح هاشم لاعب دينامو بوخارست وأحمد عادل لاعب الأهلي مباراة كبيرة أيضا وسجل كل منهما أربعة أهداف.

وجاءت قائمة مسجلي أهداف مصر بالكامل من ثمانية لاعبين على النحو التالي:

حسن وليد قداح: 5

محسن رمضان: 5

محمد ممدوح هاشم: 4

أحمد عادل: 4

أحمد هشام (دودو): 1

علي زين: 1

عمر الوكيل بكار: 1

محمد سند: 1

ومن المقرر أن تخوض مصر مواجهة قوية أمام ألمانيا مساء الجمعة المقبل على المراكز من الخامس للثامن.

