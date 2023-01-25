أول تعليق من أسامة نبيه بعد تعيينه مدربًا للزمالك

أكد أسامة نبيه، المدير الفني لنادي الزمالك، والذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، على أنه سيجتهد من أجل عودة الفريق إلى المسار الصحيح ببطولة الدوري.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن رحيل البرتغالي جيسفالدو فيريرا وتعيين أسامة نبيه بدلًا منه عقب الخسارة أمام غزل المحلة.

وقال نبيه خلال اجتماعه مع مرتضى منصور الذي أقيم اليوم الأربعاء بمقر الزمالك "أشكر مرتضى منصور وجميع أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم فيّ، وأتمنى أن نعود للطريق الصحيح".

وواصل حديثه "أتمنى أن أكون جزءًا بسيطًا أو سببًا صغيرًا جدًا في إسعاد جماهير الزمالك".

وتابع مدرب الزمالك "سأكافح وأجتهد وأتعب من أجل عودة فريق الزمالك لمساره الصحيح".

وأتم نبيه "مرتضى منصور داعم لنا طوال الوقت، نمر بمنعطف ولكن سنصححه في الفترة المقبلة".

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.