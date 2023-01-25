شوط أول سلبى بين برشلونة وسوسيداد.. ونقص عددى للضيوف

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال سوسيداد التي ستجمعهما في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم موسم 2022-2023.

حرمت العارضة، الياباني كوبو من التسجيل لسوسيداد بتصديها لتسديدته في الدقيقة 30.

وأشهر الحكم مانزانو البطاقة الحمراء في وجه بريس منديز في الدقيقة 40 بعد العودة لتقنية الفيديو، لتدخله العنيف على روبرت ليفاندوفسكي

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا، على قناة SSC الرياضية السعودية.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا، فيشهد قيادة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لخط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي.

معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

من المنتظر أن يتولى "حماد العنزي" مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا.

يسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في مواصلة نغمة الانتصارات، والتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أملًا في التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وتأهل فريق برشلونة إلى منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلّب على سبتة بخماسية نظيفة.

في المقابل، يرغب فريق ريال سوسيداد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة تخطي عقبة برشلونة والتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك.

وكان فريق ريال سوسيداد قد تأهل منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، على حساب ريال مايوركا بهدف نظيف.