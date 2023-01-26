مواعيد مباريات الدورى المصرى فى الجولة 16

تصدرت مواعيد مباريات الدوري المصري في الجولة 16، والتي ينتظرها الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية بفارغ الصبر، نتائج البحث خلال الساعات القليلة الماضية؛ لذلك سنقدم لكم خلال السطور التالية مواعيد مباريات الدوري المصري في الجولة 16 للنسخة الحالية.

مواعيد مباريات الدوري المصري في الجولة 16

أسوان وطلائع الجيش

يفتتح فريقي أسوان وطلائع الجيش مباراة الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في تمام الساعه الثالثة إلا ربع ظهر يوم الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة والقدس الشريف من استاد أسوان.

الإسماعيلي والداخلية

ويستضيف نادي الإسماعيلي نظيره نادي الداخلية في المباراة التي تجمع بينهم ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة المقبلة الموافق 27 من شهر يناير الجاري.

المقاولون العرب والاتحاد السكندري

كما يواجه نادي المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

المصري البورسعيدي وفاركو

ويستضيف نادي المصري البورسعيدي نظيره نادي فاركو يوم السبت المقبل، وتنطلق صافره بدايه اللقاء في تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

إنبي وسموحة

ويستضيف استاد بترو سبورت لقاء فريقي انبي وسموحة والذي يقام في تمام الساعه الثالثه إلا ربع ظهر يوم الأحد المقبل 29 من شهر يناير الجاري.

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

و في تمام على الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهره تنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري.

الزمالك وفيوتشر

ويستضيف نادي الزمالك نظيره نادي فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

البنك الأهلي وغزل المحلة

ويختتم فريقي البنك الاهلي وغزل المحلة مباريات الجوله الـ 16 حيث تنطلق المباراة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي و حرس الحدود ( مؤجلة )

كما تاجلت مباراة الأهلي و حرس الحدود بسبب مشاركة المارد الأحمر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري والبطولات المحلية.