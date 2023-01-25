نص أقوال كهربا فى جلسة التحقيق باتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك

حضر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، جلسة الاستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

ونفى كهربا خلال جلسة التحقيق، الاتهامات الموجهة له من قبل نادي الزمالك في الشكوى التي تم تقديمها للجنة الانضباط.

وأكد على أنه لم يوجه أي اساءة لنادي الزمالك ولم يتوجه لجماهير الزمالك من الأساس، موضحًا أنه احتفل مع جماهير الأهلي ولم يذكر اسم الزمالك أو جماهيره، ولم يقصد الإساءة لأحد، لكنه كان يحتفل فقط مع الجماهير بعد الفوز وتسجيله هدفًا في القمة.

وأكد نجم الأهلي على أنه يحترم جماهير الزمالك وجميع الأندية ولم يدخل في أي أزمات مع أي جماهير منافسة لفريقه في مختلف الأندية التي لعب لها.