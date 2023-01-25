الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نص أقوال كهربا فى جلسة التحقيق باتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك

كهربا
كهربا

حضر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، جلسة الاستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

ونفى كهربا خلال جلسة التحقيق، الاتهامات الموجهة له من قبل نادي الزمالك في الشكوى التي تم تقديمها للجنة الانضباط.

وأكد على أنه لم يوجه أي اساءة لنادي الزمالك ولم يتوجه لجماهير الزمالك من الأساس، موضحًا أنه احتفل مع جماهير الأهلي ولم يذكر اسم الزمالك أو جماهيره، ولم يقصد الإساءة لأحد، لكنه كان يحتفل فقط مع الجماهير بعد الفوز وتسجيله هدفًا في القمة.

وأكد نجم الأهلي على أنه يحترم جماهير الزمالك وجميع الأندية ولم يدخل في أي أزمات مع أي جماهير منافسة لفريقه في مختلف الأندية التي لعب لها.

كهربا الزمالك الاهلى الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

فيريرا يتمسك بالحصول على 23 مليون جنيه ويرفض الحل الودى

مباشر دقيقة بدقيقة.. انطلاق قمة مصر والسويد فى ربع نهائى مونديال اليد

«أمل جديد في الحياة».. المفرج عنهم يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسي (فيديو)

نص أقوال كهربا فى جلسة التحقيق باتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

خبير: زيارة الرئيس السيسى للهند ستفتح آفاقًا اقتصادية بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن