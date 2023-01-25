بعنوان «إيه ده».. محمد دياب يقدم أغنية فيلم «2 للإيجار»

يغني النجم محمد دياب لتتر البداية لفيلم "2 للإيجار" بطولة النجم بيومى فؤاد ومحمد ثروت، ومن المقرر اليوم في جميع السينمات، وتأتى الأغنية بعنوان "إيه ده" .

وتم طرح الأغنية في بورمو الفيلم، والتي لاقت تفاعلاُ كبيراً بين رواد السوشيال ميديا، حيث تعد من الاغانى الراقصة، ويرقص عليها بيومى والموديلز وهو ما أوضحه البرومو الرسمي للعمل .

الفيلم من أخراج المخرج شادى على، والفيلم من إنتاج إسعاد يونس، كما تشارك فيه كضيفة شرف

قصة الفيلم

قصة فيلم قصة "2 للإيجار" تعتمد على الإثارة والتشويق الكوميدى، بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت ومريهان حسين، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.