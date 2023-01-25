الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعنوان «إيه ده».. محمد دياب يقدم أغنية فيلم «2 للإيجار»

محمد دياب
محمد دياب

يغني النجم محمد دياب لتتر البداية لفيلم "2 للإيجار" بطولة النجم بيومى فؤاد ومحمد ثروت، ومن المقرر اليوم في جميع السينمات، وتأتى الأغنية بعنوان "إيه ده" .

وتم طرح الأغنية في بورمو الفيلم، والتي لاقت تفاعلاُ كبيراً بين رواد السوشيال ميديا، حيث تعد من الاغانى الراقصة، ويرقص عليها بيومى والموديلز وهو ما أوضحه البرومو الرسمي للعمل .

الفيلم من أخراج  المخرج شادى على، والفيلم من إنتاج إسعاد يونس، كما تشارك فيه كضيفة شرف

قصة الفيلم 

قصة فيلم  قصة "2 للإيجار" تعتمد على الإثارة والتشويق الكوميدى، بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت ومريهان حسين، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.

محمد دياب 2 للإيجار السينمات إسعاد يونس بورمو الفيلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

فيريرا يتمسك بالحصول على 23 مليون جنيه ويرفض الحل الودى

مباشر دقيقة بدقيقة.. انطلاق قمة مصر والسويد فى ربع نهائى مونديال اليد

نص أقوال كهربا فى جلسة التحقيق باتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك

خبير: زيارة الرئيس السيسى للهند ستفتح آفاقًا اقتصادية بين البلدين

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

«أمل جديد في الحياة».. المفرج عنهم يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسي (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن