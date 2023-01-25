الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل يلجأ «بوتين» لاستخدام السلاح النووى فى حربه ضد أوكرانيا؟.. باحث يجيب

بوتين
بوتين

قال منتصر البلبل، الباحث في الشأن الأوكراني، إن الدعم العسكري المقدم من حلف الناتو لأوكرانيا حتى لا تبقى وحدها أمام روسيا وحلفائها الممثلين في الصين وإيران.

بوتين يطمع أن يصل إلى حدود برلين

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من "كييف"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك احتمالات 100% أن أوكرانيا ستكون عضوًا في حلف "الناتو"، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الدول الأوروبية ترى أنه يجب الدفاع عن أوكرانيا لأن هناك مطامع كبيرة لبوتين بأنه سيكون على حدود برلين، وهناك مطامع بأن يصل للإمبراطورية الروسية. 

وعن استخدام روسيا للسلاح النووي، قال إن السلاح النووي شماعة تأخذها روسيا في كل منطقة وهي عملية دفاعية بحتة، موضحًا أن السلاح النووي له قوانين خاصة لا تستطيع أي دولة استخدامه إذا أراد رئيسها، لأن هناك دولًا تراقب السلاح النووي منها أمريكا وأوروبا وعند تحركه ستكون هناك عملية استباقية وتقوم بضربه، لأنه لا يتم في الخفاء، وسوف تكون خسارة كبيرة لتدمير روسيا وبعض الدول. 

باحث بوتين السلاح النووي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي مطامع أمريكا وأوروبا

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