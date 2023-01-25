الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات والمدينة الجامعية للطالبات

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، يرافقه إبراهيم خضر، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، وأيمن حسن، مدير الشئون القانونية بفرع البنات ومكتب الشئون القانونية بالمدينة الجامعية؛ لجان الامتحانات بكليات: التربية الرياضية للبنات، والطب، والتجارة؛ للاطمئنان على انتظام الامتحانات في أيامها الأخيرة، والتقى بعضَ الطالبات الوافدات ووعدهن بحل المشاكل المتعلقة بهن في أقرب وقت.

وتضمنت الجولة تفقد كافتيريا فرع البنات، وقام نائب رئيس الجامعة بالاطلاع على محتويات الكافتيريا، والتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات الغذائية المعروضة، مشددًا على الاهتمام بالنظافة والمتابعة الدائمة والمستمرة.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر؛ لمتابعة سير العمل بمطبخ المدينة الجامعية ومطعمها.

وفي ختام الجولة حرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات في آخر أيام الامتحانات، وجاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، ومديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحان

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