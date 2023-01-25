مساعد الخارجية الأسبق: التعاون المصرى الهندى ستظهر نتائجه الإيجابية قريبًا

قال الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاقتصاد الهندي مرشح للحصول على المركز الثالث عالميًا لعام 2023.

العلاقات المصرية الهندية

وأكد الدكتور محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الهند تمتلك تكنولوجيا بالغة ومتنوعة، لذا تعاون مصر مع الهند سيكون له الكثير من النتائج الإيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري على المدى القريب.

الاستثمار الهندي في مصر

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مباحثات حول تصنيع الهيدروجين الأخضر خاصة أن مصر تمتلك جميع مقومات إنتاجه، كما أن الرئيس أجرى مباحثات حول فرصة استثمارات هندية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.