جهاز «6 أكتوبر»: رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار

زار المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، قسم شرطة أول أكتوبر وأكتوبر ثان وإدارة تأمين أكتوبر والإدارة العامة للمرور، لتقديم التهنئة وباقات الورود للقيادات الشرطية والأفراد، تكريمًا لجهودهم فى إرساء قواعد الأمن بالمدينة احتفالا بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة.

وقال المهندس عادل النجار: “إننا مهما قدمنا من تكريم لضباط وأفراد الشرطة فلن نوفيهم حقهم ولن نعوضهم شيئًا عما بذلوا من تضحيات من أجل الحفاظ على الوطن”.

وأشاد النجار بالتاريخ المٌشرف للشرطة المصرية وتضحيات أبناءها من الجنود والضباط، دفاعًا عن الجبهة الداخلية ومقدرات الوطن الغالي والحفاظ على الأمن والاستقرار، متمنيا لأسرة الشرطة بالمدينة مزيدًا من التوفيق والسداد، للحفاظ على الأمن والأمان، والمساهمة في دفع مشروعات التنمية القومية القائمة على أرض مدينة ٦ أكتوبر.

وأكد محمود برعي رئيس مجلس الأمناء أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار، مشيرا إلى أن الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذ فى المدن الجديدة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.

تقديم التهنئة وباقات الورود للقيادات

تقديم التهنئة وباقات الورود للقيادات

تقديم التهنئة وباقات الورود للقيادات