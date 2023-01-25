رئيس جامعة حلوان يبحث مع سفير السنغال سبل تعزيز التعاون

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، د.أبو بكر صار سفير فوق العادة لجمهورية السنغال لدى مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، ومن الجانب السنغالي السيد حبيب صار مستشار ثان ورئيس إدارة شئون الطلاب الدارسين في الدول العربية، هدير غانم المستشار الاعلامي، السيدة مومي جوب مستشار ثاني.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون والتعريف بالمنح الكاملة والمدعمة من جامعة حلوان للجانب السنغالي في كل المجالات، بالإضافة إلى تقديم التدريب وفق المجالات المطلوبة وتسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين، وتوفير تدريب بكليات الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة رغم كونها حديثة الإنشاء عام ١٩٧٥ إلا أنها تحتوي على أعرق الكليات وأقدمها في التخصص على مستوى المنطقة وبها تكاملية بتخصصاتها، حيث تشمل على التخصصات العلمية مثل كليات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والتمريض والصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخصصات الإنسانية بكليات الآداب والتربية والحقوق والخدمة الاجتماعية بجانب كليات الدراسات البينية والمعهد القومي للملكية الفكرية، والتجارة و إدارة الأعمال، وكذلك التخصصات النوعية والفنية بكليات الفنون والتربية الموسيقية وكذلك كليات التربية الرياضية والتخصصات السياحية، أوضح أن جامعة حلوان تعد الأكبر في المنطقة بمساحة ٧٠٠ فدان، وبها ٢٢٠ ألف طالب.

وأبدى الدكتور أبو بكر صار السفير السنغالي سعادته بتواجده في رحاب جامعة حلوان خاصة في ظل اهتمام الدولة السنغالية باللغة العربية والتعلم من خلال برامج باللغة العربية، مؤكدًا اهتمامه الكبير بالتعاون مع جامعة حلوان من خلال تبادل الخبرات والبرامج والمطبوعات وتبادل الطلاب والباحثين وخاصة في ظل تفضيل الطلاب الدراسة في مصر، واحتواء جامعة حلوان على خبراء في كل المجالات.