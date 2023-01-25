الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء.. فيفيان سمير تناقش مجموعتها القصصية «فراشات المقهى» بمعرض القاهرة للكتاب 54

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية "فراشات المقهى"

تناقش الكاتبة فيفيان سمير؛ مجموعتها القصصية "فراشات المقهى" الصادرة عن دار الأدهم للنشر والتوزيع؛وذلك ضمن فعاليات ملتقى الإبداع بقاعة فكر وإبداع بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 54؛ وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير الجاري فى تمام الرابعة عصرًا.

يناقش المجموعة كل من الدكتور والناقد مدحت الجيار، والكاتبة سحر شريف، ويدير الندوة محمد عبد الوارث.

تأتي المجموعة في 32 قصة قصيرة والفكرة الاساسية التى تتناولها المجموعة قائمة على تنوع خبرات البشر بالحياة كما المقهى واختلاف نماذج روادها ومن المقدمة "رواياتٌ وحكاياتٌ تدورُ كلَّ يومٍ بينَ جدرانِ المقاهِي. 

أبطالُهَا مجهولون وبداياتُها أو نهايَاتُها تظلُّ مجهولةً، تدورُ بمكانٍ ما، بزمانٍ ما في هذا الكونِ الذِي لا يتوقفُ عن الدورانِ. قصائِدُ كُتبَتْ فوقَ طاولاتِهَا، ورسَائلُ سُطِّرتْ علىَ أنغامِهَا. آلاف النبضَاتِ دوَّتْ بحكاياتِ عشقٍ وهجرٍ، وُلدَتْ وماتتْ فوقَ مقاعِدِهَا الوثيرةِ أو القاسيةِ. كلماتٌ ذابتْ فوقَ حوافِ فنَاجيِنِهَا وأكوابِهَا، وكلمَاتٌ جمدَتْ علىَ شفاهٍ أخرَسَهَا الألمُ أو الفرحُ. 

أحلامٌ وأمنياتٌ تتناثرُ هنا وهناكَ علىَ الموائدِ والطاولاتِ، منهَا البَسيطُ الصغيرُ والغريبُ والمستحيلُ، منها ما تجودُ بهِ الأيامُ ومنهَا ما يذويْ ويموتُ بأرضِ الطريقِ، ومنها ما يظلُّ حبيسَ الصدورِ ليرحَلَ برحيلِ حامِلِهَا. 

ويظلُّ يتعاقبُ عليهَا الليلُ والنهارُ ومعهمَا وُجُوهٌ ترحَلُ ووُجُوهٌ  تظهرُ، ووُجُوهٌ تمرُّ كلحظةٍ خاطفةٍ دونَ أن تتركَ أثرا. غرباءُ يلتقونَ، منهم من يَظلُّ غريبًا ومنهم من يصبح أقربَ الُمقربين. 

عابرونَ نحنُ بمقهىَ الحياةِ، فراشاتٌ تجذبُها نارُها الُمشتعلةُ، مسحورونَ بطيبِ رائحةِ فنجانِ قهوتِهَا الُمرِّ، بعضنَا يجدُ الطريقَ لتحليتِهِ، وبعضنُا يلونُهُ وأكثرُنَا يتجرعَهُ سادةً.

يذكر أن انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، إذ تحل الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام، والذي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعني الفاعليات الفكرية والفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، على أن تبدأ الأنشطة ابتداءً من الخميس 26 يناير، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

أما البرنامج الثقافي للأردن والتي تحل ضيف شرف للمعرض يشمل مشاركة (85) كاتبًا وشاعرًا وشاعرة وناقد وأكاديمي وأديب من الأردن ومصر، توزعت حضورهم على 27 فعالية توزعت ما بين (23) ندوة ومحاضرة، و(4) عروض مسرحية، وقراءات قصصية للأطفال، و(3) قراءات قصصية و(3) أمسيات شعرية.

الكاتبة فيفيان سمير فراشات المقهى مجموعتها القصصية قاعة فكر وإبداع معرض القاهرة الدولى للكتاب 54

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