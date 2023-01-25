رابطة الدوري الإنجليزي تعلن مواعيد مباريات شهر مارس

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، مواعيد مباريات جولات شهر مارس المقبل من منافسات البطولة.

ويتصدر نادي أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.



ومن المقرر أن تلعب الجولات الـ26، والـ27، والـ28 في شهر مارس المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات شهر مارس على النحو الآتي:



الجولة الـ26

يوم السبت 4 مارس

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الثانية عشر ونصف ظهرًا.



وفي الثالثة عصرًا يلتقي أرسنال مع بورنموث، وأستون فيلا مع كريستال بالاس، وبرايتون مع وست هام، وتشيلسي مع ليدز يونايتد، وولفرهامبتون مع توتنهام هوتسبير.

فيما تقام مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في الخامسة والنصف عصرًا.



الأحد 5 مارس

نوتنجهام فورست يلتقي إيفرتون في الثانية ظهرًا، وليفربول ضد مانشستر يونايتد في الرابعة والنصف عصرًا.



الإثنين 5 مارس

برينتفورد ضد فولهام في الثامنة مساءً.

الجولة الـ27



السبت 11 مارس

بورنموث ضد ليفربول في الثانية عشر ونصف ظهرًا.

وفي الثالثة عصرًا يلتقي إيفرتون مع برينتفورد، وليدز يونايتد مع برايتون ألبيون، وليستر سيتي مع تشيلسي، ومانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون، وتوتنهام هوتسبير مع نوتنجهام فورست.

وفي الخامسة والنصف عصرًا، يلتقي كريستال بالاس مع مانشستر سيتي.

الأحد 12 مارس

في الثانية ظهرًا

فولهام ضد أرسنال

ووست هام ضد أستون فيلا * بسبب ارتباط الأخير ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي*



فيما يلتقي نيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون في الرابعة والنصف عصرًا.

الجولة الـ28

الجمعة 17 مارس

نوتنجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد في الثامنة مساءً.



السبت 18 مارس

أستون فيلا ضد بورنموث

المباريات الآتية وضعت في هذا الموعد لارتباط فرقها بالمشاركة في بطولة كأس الاتحاد.

برينتفورد ضد ليستر سيتي

ساوثهامبتون ضد توتنهام هوتسبير

ولفرهامبتون ضد ليدز يونايتد.

وجميعهم في الثالثة عصرًا.



وفي الخامسة والنصف مساءً، يلتقي تشيلسي مع إيفرتون.



الأحد 19 مارس

أرسنال ضد كريستال بالاس في الثانية ظهرًا، لارتباط أرسنال بمباريات اليوروبا ليج.



برايتون ضد مانشستر يونايتد في الثانية ظهرًا، ومانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، في الرابعة والنصف عصرًا للارتباط بالمشاركة في كأس الاتحاد الانجليزي.

