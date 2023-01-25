الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندى المجهول فى عيد الشرطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وضع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمبنى قوات الأمن، يرافقه اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة إلى مدير الأمن، كما قدم التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة، تلك الذكرى التى شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي يوم الجمعة 25 يناير عام 1952. 

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلًا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جنبا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكداً أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

جاءت التهنئة بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح طارق عبدالمعطي، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة 

وفي نهاية الاحتفالية، قام محافظ القليوبية بتوزيع أعداد كثيرة من الورود على عدد من ضباط وأفراد جهاز الشرطة في الطريق والشوارع العامة، بداية من مبنى قوات الأمن وحتى مبنى المحافظة للتعبير عن أصدق وأخلص التهانى القلبية بمناسبة عيد الشرطة. 

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