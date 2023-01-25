الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

يوسف بدوي يغيب عن بطولة البريمييرليج للكاراتيه بالقاهرة

بطولة البريمييرليج
بطولة البريمييرليج

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة كابتن محمد الدهراوي عن تأكد غياب لاعب المنتخب الوطني ونادي الزهور للكاراتيه يوسف بدوي بطل العالم والمصنف الأول على العالم في وزن -84 كجم، عن بطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ، وذلك بسبب الإصابة.

وكان لاعب المنتخب الوطني المصنف الأول على العالم قد تعرضا للإصابة الشهر الماضي خلال خوضه لاحدى البطولات ضمن برنامج إعداده لبطولة البريمييرليج العالمية.

وسيؤثر غياب البطل المصري على نتيجة المنتخب المصري للكاراتيه في بطولة الدوري العالمي المقامة على أرضه حيث كان من أهم المرشحين للتتويج بالميدالية الذهبية ، ولكن تمتلك مصر العديد من الأبطال القادرين على تعويض غياب نجم المنتخب بتواجد أبطال العالم والأولمبياد في منافسات البطولة.

وتشهد البطولة العالمية بالقاهرة منافسة شرسة بين أفضل لاعبي العالم حيث أنها أول بطولات السلسلة العالمية التي تؤثر في التصنيف الدولي للاعبين حيث تمنح البطولة 99 نقطة لصاحب الميدالية الذهبية.
ويستمر المنتخب الوطني في برنامج اعداده في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب.

وأوضح الدهراوي أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كامل استعدادا لضربة البداية في بطولة البريميرليج.

وتشهد بريمييرليج القاهرة مشاركة كبيرة حيث قام بالتسجيل في البطولة 431 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 61 دولة وهو عدد كبير في أول بطولات السلسلة العالمية في موسم 2023، وقد اكتملت قائمة المشاركين بتسجيل 32 مشاركًا في جميع الفئات الـ 12 في البطولة باستثناء فئة واحدة.

ويسابق مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الدهراوي الزمن من أجل الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة باستضافة هذا الحدث .

وعقد محمد الدهراوي اكثر من اجتماع مع اللجنة المنظمة للبطولة للاطمئنان على كافة الإجراءات التى تخص هذا الحدث.

الدهراوي بإستاد القاهرة الدولي الاتحاد المصري للكاراتيه بريمييرليج مغلق بالمركز الأولمبي

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