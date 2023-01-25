الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط ووفد «التنمية المحلية» يبحثان سبل تنمية التكتلات الاقتصادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة وبحث سبل تنمية التكتلات الاقتصادية وبدء تنفيذ تدريب المزارعين والتجار بمناطق التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن أنشطة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا كامتداد جغرافي للبرنامج، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن اللقاء تضمن مناقشة بدء تنفيذ ورش العمل والتدريبات بمختلف مراكز المحافظة لتنمية التكتلات الاقتصادية، منها ورش عمل سبل الاستخدام الآمن للمبيدات وتستهدف المزارعين والتجار والعاملين بالقطاع الزراعي وأصحاب منافذ المبيدات، في إطار بدء التنفيذ الفعلي لخطط مكون التكتلات الاقتصادية (الرمان والنباتات الطبية والعطرية) وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن تعميم المماراسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة تأهيل الكوادر في مجال التنمية الاقتصادية لامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في مجال التنمية والتمكين الاقتصادي وبخاصة العاملين في القطاع الزراعي بتكتلي الرمان والنباتات العطرية والاستفادة من تلك التدريبات وورش العمل لتأهيل الشباب لسوق العمل.  

وقال المحافظ إن ورش العمل والتدريبات تتم بمشاركة وفد البرنامج بالمحافظة وخبراء متخصصين فى كافة المجالات مؤكدًا على أهمية تنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية تكتلي الرمان والنباتات الطبية والعطرية، خاصة مع إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم والذي يعد نمط ومنهجية عمل المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر والاستفادة والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة، بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة وفقاً للاعتبارات المختلفة للبرنامج.

لقاء وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (3)
لقاء وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (3)
لقاء وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (4)
لقاء وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (4)
لقاء وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (6)
لقاء وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (6)
الادارة المحلية التكتلات الاقتصادية التنمية المحلية بصعيد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط النباتات الطبية والعطرية برنامج التنمية المحلية تحقيق التنمية المستدامة

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