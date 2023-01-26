بعد زيارة الرئيس السيسى.. أوجه التعاون بين مصر والهند فى ملف الطاقة

تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التجارة والاقتصاد، ووفق تقرير حصلت عليه «الدستور» عقدت وزارة الكهرباء يوليو الماضي من خلال اللجنة التجارية المصرية الهندية التعاون مع الهند في مجال الطاقة، وتتمثل أوجه التعاون في الآتي:

1- توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيات المركزات الشمسية CSP ومن خلايا الكهروضوئية PV سواء متضمنة التخزين الكهربائى أم لا.

2- اختيار أفضل البدائل الاقتصادية لتوليد وتخزين الطاقة الكهربائية من مصادر جديدة ومتجددة.

3- دعم نشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال زيادة جدواها الاقتصادية والتنموية.

4- دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات الكربون ودعم الابتكار.

5- توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية.

6- التعاون المشترك في مجال مشاريع الكتلة الحيوية.

7- التدريب وبناء القدرات في المجالات الفنية والمالية والإدارية.

مذكرات التفاهم مع الهند

تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى الهند، تتضمن:

1- مشروع إنارة تجمع أجعوين بالتعاون مع الجانب الهندي.

2- مشروع إنارة 100 منزل في إحدى القرى المصرية بالطاقة الشمسية كمنحة تحمل فيها الجانب الهندي تكاليف المعدات التي قام بتوفيرها.

وتم تدريب حوالى 140 متدرب من القطاع منذ عام 2006، وذلك في إطار البرامج التدريبية التي ينظمها برنامج التعاون الفني الهندى ITEC في المجالات الفنية والمالية والإدارية.

التعاون مع الشركات الهندية

هناك تعاون بين قطاع الكهرباء وعدد من الشركات الهندية فى مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وفي مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح.