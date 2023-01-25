الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إزالة الحواجز الخرسانية لتيسير الحركة المرورية

أيمن مختار محافظ
أيمن مختار محافظ الدقهلية

كلّف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق، والسيد النخيل، رئيس حي غرب المنصورة، بسرعة إزالة الحواجز الخرسانية من شوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل انتقال المواطنين.

ووجّه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية والإدارة العامة لشرطة المرافق، لتيسير وتنظيم الحركة المرورية بجميع شوارع المنصورة ورفع الإشغالات. 

وأكد الدكتور أيمن مختار أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل كل المشاكل التي تواجههم.

أيمن مختار محافظ الدقهلية حي شرق حي غرب المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

حفاظًا على سلامتك.. نصائح للمواطنين عند وقوع زلزال

البحوث الفلكية: قوة زلزال القاهرة الكبرى 6 درجات.. وعمقه 54 كيلومترًا

مدبولى: الموازنة الجديدة تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات

رؤية تحليلية اقتصادية حول الاستفادة من تعزيز التعاون المشترك مع الهند

مدبولى: مشاركة الرئيس كضيف رئيسى فى احتفالات الهند تعزز مكانة مصر وثقلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن