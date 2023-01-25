محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إزالة الحواجز الخرسانية لتيسير الحركة المرورية

كلّف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق، والسيد النخيل، رئيس حي غرب المنصورة، بسرعة إزالة الحواجز الخرسانية من شوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل انتقال المواطنين.

ووجّه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية والإدارة العامة لشرطة المرافق، لتيسير وتنظيم الحركة المرورية بجميع شوارع المنصورة ورفع الإشغالات.

وأكد الدكتور أيمن مختار أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل كل المشاكل التي تواجههم.