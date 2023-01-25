الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لجنة الانضباط تستمع لأقوال محمود كهربا في شكوى الزمالك

كهربا
كهربا

وجهت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، الدعوة لمحمود كهربا مهاجم النادى الأهلي، للمثول أمامها للرد على الشكوى المقدمة من نادي الزمالك على خلفية مشاركة اللاعب جماهير الأهلي في الهتاف ضد الزمالك.

ويخضع كهربا للتحقيق أمام لجنة الانضباط للرد على المذكرة التي تقدم بها “الأبيض” ضده بعد مباراة القمة 125، التي انتهت لمصلحة القلعة الحمراء بنتيجة 3-0.

ورغم قناعة لجنة الانضباط بصحة موقف كهربا، في ظل عدم وجود إدانة للاعب في تقرير حكم المباراة أو المراقب، إلا أن دعوته لحضور التحقيق أمر لا بد منه للاستماع إلى أقواله في الشكوى.

ويرجع السبب وراء استدعاء كهربا للتحقيق في اتحاد الكرة،  إلى المذكرة التي تقدم بها نادي الزمالك، والتي شملت إشاراته للاعبي الأبيض بعد تسجيله الهدف الأول في مباراة القمة 125، وأيضا هتافاته مع الجماهير وإشاراته لجماهير القلعة البيضاء، وفقا لما جاء في المذكرة المقدمة ضده من قبل إدارة الأبيض.

وشارك كهربا مع الأهلى فى مباراتى سموحة والزمالك بعد تعرضه للإيقاف لمدة 6 أشهر بقرار من لجنة الإنضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم ، لكن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى فضل عدم الدفع به فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام البنك الأهلى برغم تألق اللعب فى مباراتى سموحة والزمالك .

وغاب كهربا عن مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، التي أقيمت أمس الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023، والتي انتهت بهدف دون رد للقلعة الحمراء.

وسيكون كهربا ضمن  قائمة الأهلي، التي ستسافر إلى المغرب يوم 28 يناير الجاري، من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي يبدأ فيها المارد الأحمر مشواره بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 1 فبراير المقبل.

اتحاد الدول اتحاد الكرة ادي الزمالك 2022-2023 ارسيل كولر 2023

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