«المحلة» يطيح بفيريرا والمقاولون بالمربع الذهبي.. أبرز ظواهر الجولة 15 للدوري

جاءت نتائج منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري، التي انتهت أمس الثلاثاء غريبة، حيث تسببت في رحيل مدربين وتغيير موقع بعض الفرق بجدول الترتيب.



ويرصد لكم «الدستور» في السطور التالية، أبرز نتائج هذه الجولة العجيبة والمثيرة جدا

ريمونتادا الداخلية تمنح المقاولون المربع

منحت ريمونتادا ذئاب الجبل المثيرة أمام الداخلية، عندما حول تأخره لهدف للفوز بهدفين، الأحد الماضي على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في افتتاحية الجولة الخامسة عشر للدوري، المربع الذهبي للمقاولون العرب بجدول ترتيب الدوري وتحديدا المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وكان هذا الفوز هو الخامس على التوالي لأنباء شوقي غريب، خلال المباريات الخمسة الماضية للفريق بالدوري الممتاز.

الرمادي يقترب من الرحيل

اقتراب أيمن الرمادي المدير الفني الحالي لأسوان، من الرحيل عن ممثل الصعيد المرحلة المقبلة، وهو ما صرح به المدرب عقب مواجهة الإسماعيلي الاثنين الماضي على ملعب زهرة الجنوب، والتي انتهت بالتعادل السلبي، قائلا« قلة الإمكانيات المادية وعدم تدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، للاستمرار بين الكبار، قد يعجل برحيلي عن الفريق».

إنبي يطيح بإيهاب جلال

كان الفوز القاتل الذي حققه إنبي على حساب فاركو، في الوقت القاتل من المواجهة التي جمعت الفريقين، الاثنين الماضي على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بهدف نظيف، سببا رئيسيا في إقالة إيهاب جلال من تدريب الفريق البرتقالي.

محمود علاء يعود للتهديف

عاد المدافع الدولي محمود علاء لاعب الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، لاهز شباك الخصوم بأهدافه مجددا، عندما قاد زعيم الثغر للفوز على حرس الحدود بهدف نظيف، على ستاد الإسكندرية.

«فيريرا باي باي»

عقب السقوط أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا من منصب المدير الفني للقلعة البيضاء بالإضافة إلى جهازه المعاون، عقب النتائج السيئة التي حققها الفارس الأبيض منذ مطلع العام الميلادي الجديد 2023، سواء في مسابقة الدوري الممتاز وتراجعه للمركز الخامس برصيد 26 نقطة تركا القمة لغريمه التقليدي الأهلي بلا منافس برصيد 37 نقطة، بالإضافة إلى توديع منافسات نصف نهائي نسخة كأس مصر الماضية عن موسم 2021/2022 على يد بيراميدز.

مواعيد الجولة السادسة عشر للدوري

وتنطلق بعد غد الجمعة، منافسات الجولة السادسة عشر للدوري، وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، حيث تقام على مدار أربعة أيام متتالية.

بينما تم تأجيل مواجهة الأهلي وحرس الحدود من الجولة ذاته لوقت لاحق، نظرا لارتباط المارد الأحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 فبراير المقبل حتى يوم 11 من الشهر ذاته.