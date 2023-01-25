السجن 3 سنوات لعاطلين أحدثا عاهة لعامل بشبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، بالسجن لمدة 3 سنوات، لعاطلين لاتهامهما بحيازة سلاح ناري وذخائر وإحداث عاهة لعامل أثناء تدخله لفض تعدى المتهم على والدته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18743 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2311 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام. م"، 24 سنة، عاطل، و"إبراهيم. ح"، 25 سنة، عاطل، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".

كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة" بدون ترخيص، كما حازرا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح النارى سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أطلق عيارا ناريا من السلاح النارى سابق الذكر، وأحدث إصابة "م ع أ"، 31 سنة، عامل، بالقدم، وأحدث له عاهة يستحيل بروئه منها بقدمه اليسرى، وذلك حال تدخل المجنى عليه لمنع المتهم الأول من التعدى على والدته "والدة المتهم" حال صياحها لطلب النجدة من تعديه عليها.