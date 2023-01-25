الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطلين أحدثا عاهة لعامل بشبرا

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، بالسجن لمدة 3 سنوات، لعاطلين لاتهامهما بحيازة سلاح ناري وذخائر وإحداث عاهة لعامل أثناء تدخله لفض تعدى المتهم على والدته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18743 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2311 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام. م"، 24 سنة، عاطل، و"إبراهيم. ح"، 25 سنة، عاطل، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".

كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة" بدون ترخيص، كما حازرا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح النارى سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أطلق عيارا ناريا من السلاح النارى سابق الذكر، وأحدث إصابة "م ع أ"، 31 سنة، عامل، بالقدم، وأحدث له عاهة يستحيل بروئه منها بقدمه اليسرى، وذلك حال تدخل المجنى عليه لمنع المتهم الأول من التعدى على والدته "والدة المتهم" حال صياحها لطلب النجدة من تعديه عليها.

محكمة جنايات شبرا الخيمة لسجن شبرا الخيمة أمر الإحالة السلاح الناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

بدء صرف معاشات فبراير بالمنحة الاستثنائية الأربعاء المقبل

غدا إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

جورج وسوف يكشف موعد عودته للفن والعمل الأول له بعد وفاة ابنه

خطة مشروعات قومية لحماية شاطئ قلعة قايتباى وشرق ميناء دمياط

أعمال صغيرة وأحلام كبيرة.. عراقيات يتخطين الحواجز ويُنشئن مشاريعهنّ الخاصة

ولاء كمال يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ «راهن علي نفسك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن