الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل سيدة تنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهمة بضمان محل الإقامة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

وأسندت النيابة للمتهمة بالقضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل الجماعة الإرهابية.

كما أسندت النيابة إليها عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

النيابة العامة القانون تمويل اخلاء سبيل الجماعة الإرهابية الأوضاع السياسية

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