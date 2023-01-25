الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط 3 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين يستغلون الأطفال في التسول في الجيزة.

أكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وقطاع الأمن العام تكوين 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبصحبتهم 6 أطفال، وبسؤال الأطفال أقروا باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الجيزة الأطفال ضبط وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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