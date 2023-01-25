وزير التموين يشارك في ختام المنتدى الدولي للأغذية والزراعة ببرلين

شارك الدكتور علي المصيلحي، في الجلسة الختامية ‏للمنتدى الدولي للأغذية والزراعة في برلين، والذي انعقد خلال الفترة من 18 حتى ‏22 يناير الجاري، بحضور 70 وزيرا ممثلين لدولهم.‏

وصدر عن المنتدى مجموعة من التوصيات الختامية، تضمنت:‏

أولا: تصميم ووضع انظمة غذائية خالية من الأزمات

الهدف الأساسي هو تطوير انظمة غذائية مقاومة للأزمات مستدامة ومرنة، ‏على أن تشمل تأمين الأسس الاقتصادية للزراعة وظروف عمل ملائمة، ‏وخاصة ضرورة دعم المزارع التي تديرها العائلات والنساء والشباب ‏وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والشركات والمجموعات الصغيرة ‏والضعيفة، وتعتمد الأفكار الرئيسية لهذه النظم على الحد من إهدار الغذاء ‏والتجارة القائمة على الأسس الاقتصادية ودعم سلاسل الامداد المستدامة، ‏مع تعزيز الزراعة الإقليمية والتي تتوافق مع المواقع الزراعية لتعزيز التنوع.

ثانيا: تعزيز انظمة غذائية صديقة للمناخ

إضافة إلى تلبية الهدف العالمي بخفض درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة ‏مئوية ودعم توصيات وأهداف مؤتمر المناخ ‏cop27‎‏ للزراعة والطاقة ‏الخضراء وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري، من خلال أنظمة الإدارة ‏المستدامة للأسمدة الزراعية والانتاج الحيواني ، لتعزيز تكيف انظمة ‏الزراعة الحديثة مع التغيرات المناخية، مع تقليل استهلاك الطاقة في القطاع ‏الزراعي.

ثالثا: الدفع قدما بالحفاظ المستدام على التنوع البيولوجي ‏

الحفاظ على التنوع البيولوجي شرط اساسي بنظم الغذاء المعمول بها، ‏اضافة الى تعزيز صحة التربة وعلم البيئة الزراعي من اجل تحسين التنوع ‏الجيني واالتنوع البيولوجي الزراعي، عن طريق استخدام الأسمدة والمبيدات ‏بكفاءة أكبر لتقليل تلوث التربة والمياه، مع تجريم ازالة الغابات والتصحر.

رابعا: تكثيف التعاون في النظم الغذائية العالمية المستدامة

ضرورة التوسع في النقاشات العالمية لشئون حوكمة تأمين سلاسل الإمداد ‏الغذائية العالمية، مع ضرورة دمج نتائج وتوصيات مؤتمر وزراء الزراعة ‏في جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية، إضافة لتعزيز أعمال ‏لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي، كما يتم التقارب والتعاون المتبادل في ‏قطاعات الصحة.‏

ومن الجدير بالذكر أنه قد شارك الدكتور علي المصيلحي - ‏وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، في أعمال المنتدى ممثلا لمصر، وأجرى خلال ‏مشاركته عدد من ‏اللقاءات لجذب وتوطين صناعة الصوامع والمطاحن بمصر ‏وكذلك تأمين ‏استيراد القمح من ألمانيا وبولندا بعقود طويلة الأمد، وناقش ‏أيضا مع ‏المسئولين الألمان والشركات العاملة في صناعة الزيوت والمحاصيل ‏الزيتية ‏تبادل الخبرات بين البلدين في هذه الصناعه الاستراتيجية الهامة ‏وكذلك جذب ‏الاستثمارات في مشروع تطوير صناعة الزيوت بسوهاج وبرج ‏العرب.‏