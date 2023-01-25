وزير التموين يشارك في ختام المنتدى الدولي للأغذية والزراعة ببرلين
شارك الدكتور علي المصيلحي، في الجلسة الختامية للمنتدى الدولي للأغذية والزراعة في برلين، والذي انعقد خلال الفترة من 18 حتى 22 يناير الجاري، بحضور 70 وزيرا ممثلين لدولهم.
وصدر عن المنتدى مجموعة من التوصيات الختامية، تضمنت:
أولا: تصميم ووضع انظمة غذائية خالية من الأزمات
الهدف الأساسي هو تطوير انظمة غذائية مقاومة للأزمات مستدامة ومرنة، على أن تشمل تأمين الأسس الاقتصادية للزراعة وظروف عمل ملائمة، وخاصة ضرورة دعم المزارع التي تديرها العائلات والنساء والشباب وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والشركات والمجموعات الصغيرة والضعيفة، وتعتمد الأفكار الرئيسية لهذه النظم على الحد من إهدار الغذاء والتجارة القائمة على الأسس الاقتصادية ودعم سلاسل الامداد المستدامة، مع تعزيز الزراعة الإقليمية والتي تتوافق مع المواقع الزراعية لتعزيز التنوع.
ثانيا: تعزيز انظمة غذائية صديقة للمناخ
إضافة إلى تلبية الهدف العالمي بخفض درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية ودعم توصيات وأهداف مؤتمر المناخ cop27 للزراعة والطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري، من خلال أنظمة الإدارة المستدامة للأسمدة الزراعية والانتاج الحيواني ، لتعزيز تكيف انظمة الزراعة الحديثة مع التغيرات المناخية، مع تقليل استهلاك الطاقة في القطاع الزراعي.
ثالثا: الدفع قدما بالحفاظ المستدام على التنوع البيولوجي
الحفاظ على التنوع البيولوجي شرط اساسي بنظم الغذاء المعمول بها، اضافة الى تعزيز صحة التربة وعلم البيئة الزراعي من اجل تحسين التنوع الجيني واالتنوع البيولوجي الزراعي، عن طريق استخدام الأسمدة والمبيدات بكفاءة أكبر لتقليل تلوث التربة والمياه، مع تجريم ازالة الغابات والتصحر.
رابعا: تكثيف التعاون في النظم الغذائية العالمية المستدامة
ضرورة التوسع في النقاشات العالمية لشئون حوكمة تأمين سلاسل الإمداد الغذائية العالمية، مع ضرورة دمج نتائج وتوصيات مؤتمر وزراء الزراعة في جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية، إضافة لتعزيز أعمال لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي، كما يتم التقارب والتعاون المتبادل في قطاعات الصحة.
ومن الجدير بالذكر أنه قد شارك الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، في أعمال المنتدى ممثلا لمصر، وأجرى خلال مشاركته عدد من اللقاءات لجذب وتوطين صناعة الصوامع والمطاحن بمصر وكذلك تأمين استيراد القمح من ألمانيا وبولندا بعقود طويلة الأمد، وناقش أيضا مع المسئولين الألمان والشركات العاملة في صناعة الزيوت والمحاصيل الزيتية تبادل الخبرات بين البلدين في هذه الصناعه الاستراتيجية الهامة وكذلك جذب الاستثمارات في مشروع تطوير صناعة الزيوت بسوهاج وبرج العرب.