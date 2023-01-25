الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير تخطيط: المشروعات القومية تسهم فى تنمية الموارد المائية المتاحة

الدكتور علاء الصادق
الدكتور علاء الصادق

تستمر الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في كل القطاعات المستفيدة زراعية وصناعية ومياه الشرب، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاحتياجات المائية وثبات الموارد المتاحة سنويًا.

تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل

قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إن المشروعات القومية المنفذة حاليًا، تسهم بصورة كبيرة في تنمية الموارد المتاحة، ومنها أعمال تأهيل الترع وتحديث نظم الري، إضافة إلى تعظيم الإنتاجية الزراعية.

تأهيل وتبطين الترع المتعبة 

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، إن وزارة الموارد المائية والري تقوم بعملية تطوير شاملة للمنظومة المائية والتي ستحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن المنظومة تتضمن تحديث شبكة الترع والمصارف، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما سيكون له مردود إيجابي على المزارعين وإنتاجية المحاصيل الزراعية.

تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية لتوفير المياه للاراضى المنزرعة 

كذلك، لفت الدكتور عبدالله الصادق إلى أن المشروعات المنفذة حاليًا من شأنها تقليل الفجوة بين العرض والطلب على المياه خاصة مع زيادة الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، إضافة إلى تنفيذ مشروعات محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر، وكذلك تقليل مساحات بعض الزراعات التي تستهلك المياه بكميات كبيرة مثل الأرز وقصب السكر، لترشيد استهلاك المياه.

تحسين منظومة المياه فى مصر المشروعات القومية المنفذة حاليا تخطيط وإدارة الموارد المائية أعمال تأهيل الترع تقليل الفجوة بين العرض والطلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل مجرم واستشهاد ضابط بكفرالشيخ

تخصيص الحصة الأولى بالفصل الدراسي الثاني عن تضحيات رجال الشرطة

القبض على فتاة تعرض صورًا فاضحة لها على فيسبوك وإنستجرام بالعجوزة

عباس حلمي: نجاح «مصر للطيران» في اعتماد «الأيـوزا» إنجـاز مهم للقطاع

الأرز والسكر بـ14.5 جنيه.. «الدستور» في «أهلا رمضان» بأسوان: نسب بيع عالية

أرباح «القاهرة للاستثمار» ترتفع إلى 112.1 مليون جنيه خلال 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن