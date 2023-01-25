خبير تخطيط: المشروعات القومية تسهم فى تنمية الموارد المائية المتاحة

تستمر الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في كل القطاعات المستفيدة زراعية وصناعية ومياه الشرب، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاحتياجات المائية وثبات الموارد المتاحة سنويًا.

تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل

قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إن المشروعات القومية المنفذة حاليًا، تسهم بصورة كبيرة في تنمية الموارد المتاحة، ومنها أعمال تأهيل الترع وتحديث نظم الري، إضافة إلى تعظيم الإنتاجية الزراعية.

تأهيل وتبطين الترع المتعبة

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، إن وزارة الموارد المائية والري تقوم بعملية تطوير شاملة للمنظومة المائية والتي ستحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن المنظومة تتضمن تحديث شبكة الترع والمصارف، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما سيكون له مردود إيجابي على المزارعين وإنتاجية المحاصيل الزراعية.

تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية لتوفير المياه للاراضى المنزرعة

كذلك، لفت الدكتور عبدالله الصادق إلى أن المشروعات المنفذة حاليًا من شأنها تقليل الفجوة بين العرض والطلب على المياه خاصة مع زيادة الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، إضافة إلى تنفيذ مشروعات محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر، وكذلك تقليل مساحات بعض الزراعات التي تستهلك المياه بكميات كبيرة مثل الأرز وقصب السكر، لترشيد استهلاك المياه.