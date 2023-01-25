الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يوجه السكرتير العام الجديد بتطوير وضبط منظومة العمل بالوحدات المحلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللواء علاء بدران، ليتولى مهام منصبه الجديد سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط مقدمًا له خالص التهنئة متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء عمله الجديد كما التقى عدلي أبوعقيل، الذي تولى منصب سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد درويش رئيس مركز ومدينة أبنوب مقدمًا لهم التهنئة بالمنصب الجديد.

ووجَّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وتحقيق أعلى معدلات إنجاز وتعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية لزيادتها وترشيد الاستهلاك فضلاً عن الاهتمام المستمر ورفع معدلات الانجاز في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابع بإجمالي مشروعات تعدت 2000 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجّه الشكر لرئيس الجمهورية على إطلاقه المبادرة الرئاسية والمشروع القومي لتطوير الريف لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ برامج تنمية الصعيد، كما وجّه بضرورة النزول الميداني ولقاء المواطنين المستمر والاستجابة السريعة لمطالبهم وحل شكواهم وبذل الجهد لتحسين الخدمات المقدمة لهم لتصبح على رأس الأولويات في العمل المحلي.

IMG-20230125-WA0005

كما أشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف العمل وتطوير وتحسين الأداء في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على السواء على حقوقهم وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد على الانتهاء من الإجراءات المتبقية للطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقتٍ سابق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

IMG-20230125-WA0004

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تفعيل دور المتابعة الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات المرافق التي يجري تنفيذها فضلًا عن متابعة تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفين واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية وضبط منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين.

وقال اللواء علاء بدران، السكرتير العام الجديد إنني شرفت بتكليفي بالعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط وأتمنى أن أكون عند حسن ظن أبناء المحافظة والمساهمة في تطوير كافة القطاعات بمحافظة أسيوط.

IMG-20230125-WA0003

يذكر أن اللواء علاء مصطفى عوض بدران قد تولى عددًا من المناصب القيادية منها رئيسًا لحي عين شمس في عام 2016  ثم تولى سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة في عام 2018 ثم سكرتيرًا عامًا لمحافظة الجيزة في عام 2019 ومنها لمحافظة أسيوط.

IMG-20230125-WA0006
IMG-20230125-WA0006
4 مليار جنيه اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة التوفيق والسداد الخطة الأستثمارية للمحافظة الرئاسية حياة كريمة السكرتير العام الجديد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء علاء بدران المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل مجرم واستشهاد ضابط بكفرالشيخ

تخصيص الحصة الأولى بالفصل الدراسي الثاني عن تضحيات رجال الشرطة

القبض على فتاة تعرض صورًا فاضحة لها على فيسبوك وإنستجرام بالعجوزة

عباس حلمي: نجاح «مصر للطيران» في اعتماد «الأيـوزا» إنجـاز مهم للقطاع

الأرز والسكر بـ14.5 جنيه.. «الدستور» في «أهلا رمضان» بأسوان: نسب بيع عالية

أرباح «القاهرة للاستثمار» ترتفع إلى 112.1 مليون جنيه خلال 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن