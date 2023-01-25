محافظ أسيوط يوجه السكرتير العام الجديد بتطوير وضبط منظومة العمل بالوحدات المحلية

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللواء علاء بدران، ليتولى مهام منصبه الجديد سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط مقدمًا له خالص التهنئة متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء عمله الجديد كما التقى عدلي أبوعقيل، الذي تولى منصب سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد درويش رئيس مركز ومدينة أبنوب مقدمًا لهم التهنئة بالمنصب الجديد.

ووجَّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وتحقيق أعلى معدلات إنجاز وتعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية لزيادتها وترشيد الاستهلاك فضلاً عن الاهتمام المستمر ورفع معدلات الانجاز في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابع بإجمالي مشروعات تعدت 2000 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجّه الشكر لرئيس الجمهورية على إطلاقه المبادرة الرئاسية والمشروع القومي لتطوير الريف لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ برامج تنمية الصعيد، كما وجّه بضرورة النزول الميداني ولقاء المواطنين المستمر والاستجابة السريعة لمطالبهم وحل شكواهم وبذل الجهد لتحسين الخدمات المقدمة لهم لتصبح على رأس الأولويات في العمل المحلي.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف العمل وتطوير وتحسين الأداء في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على السواء على حقوقهم وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد على الانتهاء من الإجراءات المتبقية للطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقتٍ سابق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تفعيل دور المتابعة الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات المرافق التي يجري تنفيذها فضلًا عن متابعة تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفين واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية وضبط منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين.

وقال اللواء علاء بدران، السكرتير العام الجديد إنني شرفت بتكليفي بالعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط وأتمنى أن أكون عند حسن ظن أبناء المحافظة والمساهمة في تطوير كافة القطاعات بمحافظة أسيوط.

يذكر أن اللواء علاء مصطفى عوض بدران قد تولى عددًا من المناصب القيادية منها رئيسًا لحي عين شمس في عام 2016 ثم تولى سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة في عام 2018 ثم سكرتيرًا عامًا لمحافظة الجيزة في عام 2019 ومنها لمحافظة أسيوط.